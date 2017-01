Jennifer Connelly îşi măreşte familia

Bucurie mare pentru cuplul format de Jennifer Connelly şi Paul Bettany. Cei doi actori vor deveni din nou părinţi. Vedeta din filme precum „ A Beautiful Mind / O minte sclipitoare”, „Blood Diamond” sau „ He\'s Just Not That Into You / Despre bărbaţi şi nu numai”, în vârstă de 40 de ani, este însărcinată cu cel de-al treilea copil al ei. Jennifer Conelly şi Paul Bettany mai au un băiat, Stellan, de şapte ani. Actriţa mai are un fiu, Kai, de 13 ani, din relaţia cu David Dugan. „Să devin mamă face diferenţa, în sensul că învăţ să îmi asum responsabilităţi pentru mine şi viaţa mea”, a declarat Jennifer Connelly.