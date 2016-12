Jennifer Garner, apropiată de copii

Actriţa americană Jennifer Garner este una dintre cele mai sexy mămici de la Hollywood. Actriţa de 41 de ani este mama a trei copii alături de soţul său, Ben Affleck, dar calităţile ei nu se opresc doar la aspectul fizic ireproşabil. Este preocupată sincer de soarta copiilor şi a decis să se implice activ într-o importantă activitate de caritate. Mai precis, Jennifer Garner a devenit membru al Comitetului Executiv al organizaţiei neguvernamentale Save the Children, pe o perioadă de şase ani. „În noul meu rol alături de Save the Children, sper să fac posibilă o mare schimbare în viaţa copiilor din SUA, dar şi din restul lumii. Toţi copiii, indiferent dacă se nasc în sărăcie sau belşug, au dreptul să crească sănătos, să înveţe şi să devină cineva în propria viaţă”, a declarat actriţa în comunicatul de presă în care şi-a anunţat angajamentul faţă de ONG-ul american. „Jennifer Garner aduce nu numai celebritate, dar şi experienţă, cunoştinţe şi compasiune greu de egalat de către altcineva organizaţiei noastre”, a declarat, la rândul său, Carolyn Miles, director executiv al ONG-ului Save the Children.