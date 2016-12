Jennifer Garner, surprinsă cu lenjeria intimă ruptă

Nu este un semn prea bun cînd vedetele ajung să fie surprinse în public cu ţinute degradate, întrucît deseori sînt considerate un barometru al luxului. În ceea ce o priveşte pe Jennifer Garner, aceasta a fost mereu un simbol al modestiei, dar de data aceasta are mari şanse să devină imaginea pură a neglijenţei personale. Actriţa a fost surprinsă de fotoreporteri luînd-o de la grădiniţă pe fiica sa cea mare, Violet, în vîrstă de trei ani. Îmbrăcată ca de obicei, într-o ţinută sport, Jennifer Garner este de admirat că a revenit atît de repede la silueta pe care o afişa în timpul filmărilor la serialul „Alias”. Numai că aplecîndu-se să lase gentuţa fiicei sale în portbagaj, perechea sa de blugi cu talia joasă a lăsat la vedere lenjeria sa intimă... deteriorată serios.

La 12 săptămîni de la naşterea celui de-al doilea copil, o fetiţă care a primit numele de Seraphina, Jennifer Garner are alte priorităţi. De cînd a devenit mămică, actriţa se plînge că nu-i rămîne timp pentru nimic. Totuşi, se bucură şi de ajutorul soţului său, Ben Affleck, şi a unei bone profesioniste. În viitorul apropiat, actriţa se va reapuca de muncă şi va participa la campania de promovare a celui mai nou film al său, comedia romantică „The Ghosts Of Girlfriends Past”, în care l-a avut ca partener pe Matthew McConaughey. Apoi, în septembrie va începe promovarea unei alte comedii, „This Side Of Truth”, filmată anul trecut în primele luni ale celei de-a doua sarcini, alături de Ricky Gervais şi Rob Lowe.