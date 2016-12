Jennifer Hudson a născut un băieţel

Actriţa şi cîntăreaţa americană de culoare are în sfîrşit şi un motiv de bucurie, venirea pe lume a primului său copil. David Daniel Otunga Jr. a venit pe lume ieri, atît copilul, cît şi mama fiind sănătoşi. Jennifer Hudson şi logodnicul său, David Otunga, un avocat devenit luptător WWE, au refuzat să afle înainte ce le va aduce barza. Au preferat să cumpere şi hăinuţe roz şi albastre, pentru a se bucura pe deplin de venirea pe lume a primului lor copil. Jennifer Hudson, în vîrstă de 28 de ani, nu a confirmat şi nici nu a infirmat sarcina sa. Luna trecută, misterul asupra siluetei sale îngroşate a fost deconspirat, apărînd pe scenă la concertul omagial pentru Michael Jackson, în care a interpretat piesa “Will You Be There”.

Devenită celebră după ce a cîştigat emisiunea-concurs American Idol, în 2004 şi obţinînd rolul de debut în musicalul “Dreamgirls”, care i-a adus, doi ani mai tîrziu, un surprinzător premiu Oscar pentru cel mai bun rol secundar, Jennifer Hudson a părut că plăteşte cu vîrf şi îndesat norocul său. Mama, fratele şi nepotul său de numai 7 ani au fost ucişi de fostul soţ al surorii sale, într-un triplu asasinat care a îngrozit America.