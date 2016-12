Jennifer Hudson a participat la înregistrarea unui cover al piesei “We Are The World”

Jennifer Hudson a participat, luni, la înregistrarea în scopuri caritabile a unui cover al cântecului “We Are The World”, la 25 de ani de la lansarea acestei piese celebre. Cântăreaţa şi actriţa americană a recunoscut că a trebuit să revadă videoclipul piesei originale, înregistrată în 1985. “Aveam doar trei ani pe atunci. Însă sunt bucuroasă să fiu aici acum, 25 de ani mai târziu. M-am uitat la videoclipul piesei, pe YouTube”, a adăugat cântăreaţa. Jennifer Hudson este câştigătoare a unui premiu Oscar, a unui Glob de Aur şi a unui BAFTA pentru prestaţia ei din musicalul “Dreamgirls”. Cariera fostei participante la concursul American Idol şi-a continuat cursul ascendent, Jennifer Hudson apărând în 2008 şi în filmele “Totul despre sex” şi “The Secret Life of Bees”. De asemenea, în februarie anul trecut, a câştigat un premiu Grammy pentru albumul de debut care îi poartă numele, lansat în 2008.

Încasările de la înregistrarea coverului piesei “We Are The World” vor fi donate victimelor cutremului din Haiti. Piesa a fost produsă de Quincy Jones şi a fost înregistrată de o serie de artişti de seamă din SUA, reuniţi sub numele USA for Africa. Această acţiune a avut ca scop principal strângerea de fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia. Piesa “We Are The World” a ajuns pe primul loc atât în Billboard Hot 100, cât şi în Hot R&B / Hip-Hop, a primit trei premii Grammy în 1986 şi a fost vândută în peste 20 de milioane de copii pe plan mondial. Proiectul “We Are The World” (album, videoclip, single) a reuşit să obţină peste 50 de milioane de dolari în favoarea cauzei pentru care a fost conceput.