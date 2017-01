Jennifer Hudson, în rolul fostei soţii a lui Nelson Mandela

Actriţa americană a fost distribuită în drama “Winnie”, în care va interpreta rolul fostei soţii a primului preşedinte sud-african de culoare, Nelson Mandela. Jennifer Hudson o va interpreta pe Winnie Mandela în acest proiect a cărui producţie va începe pe 30 mai 2010. Filmările vor avea loc în din Africa de Sud, la Johannesburg, Cape Town, Transkei şi Robben Island, insula pe care fostul preşedinte sud-african a petrecut 18 din cei 27 ani de închisoare. Regia va fi asigurată de Darrell J. Roodt, veteranul cineast sud-african cunoscut pentru peliculele “Yesterday”, “Cry, The Beloved Country” şi “Sarafina!”. Andre Pieterse, Roodt şi Paul L. Johnson au scris scenariul pentru acest film, inspirându-se din biografia “Winnie Mandela: A Life”, scrisă de Preez Bezdrob.

Dacă Nelson Mandela, interpretat recent de Morgan Freeman în lungmetrajul “Invictus”, regizat de Clint Eastwood, este o personalitate extrem de simpatizată şi de respectată pe mapamond, graţie luptei sale eroice împotriva politicii de Apartheid, în schimb, fosta lui soţie, Winnie Mandela, este un personaj mult mai controversat. A fost descrisă ca o mamă şi o soţie care a acţionat ca un suporter de neclintit al soţului ei activist, fiind încarcerată şi ea de autorităţile sud-africane pentru că organizase o campanie de eliberare a soţului ei şi pentru că milita ea însăşi împotriva politicii de apartheid. Imaginea lui Winnie Mandela a avut însă de suferit ulterior, în urma legăturii cu o gardă de corp care a ucis un presupus informator al regimului, în vârstă de doar 14 ani, fiind ulterior condamnată şi pentru fraudă. “Am fost emoţionată când am citit scenariul. Winnie Mandela este o femeie complexă şi extraordinară, iar eu mă simt onorată pentru că sunt actriţa căreia i s-a cerut să o interpreteze. Aceasta este o parte importantă a istoriei, care trebuie povestită”, a declarat Jennifer Hudson, care urmează să interpreteze şi tema muzicală a filmului.

Jennifer Hudson este câştigătoare a unui premiu Oscar, a unui Glob de Aur şi a unui BAFTA pentru prestaţia ei din musicalul “Dreamgirls” şi a câştigat şi un premiu Grammy pentru albumul de debut care îi poartă numele, lansat în 2008. Cariera fostei participante la concursul American Idol şi-a continuat cursul ascendent, aceasta apărând, în 2008, în filmele “Sex and the City / Totul despre sex” şi “The Secret Life of Bees”.