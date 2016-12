Jennifer Lawrence, campioană în topul Forbes al celor mai mari încasări în 2014

Frumoasa actriță Jennifer Lawrence, cunoscută mai ales pentru rolul din seria 'Hunger Games', conduce clasamentul actorilor ale căror pelicule au înregistrat cele mai mari încasări în 2014, potrivit revistei Forbes, cu un total de 1,4 miliarde de dolari la nivel internațional, scrie agenția UPI. Actrița de 24 de ani, câștigătoare a unui premiu Oscar, a fost prezentă pe marele ecran în 2014 cu superproducțiile 'The Hunger Games: Mockingjay, Part I' (Jocurile foamei: Revolta — Partea I) și 'X-Men: Days of Future Past' (X-Men: Viitorul este trecut). Ea este urmată în topul Forbes de actorul Chris Pratt, ale cărui pelicule au strâns 1,2 miliarde de dolari la nivel internațional, urmat de Scarlett Johansson cu 1,18 miliarde de dolari, Mark Wahlberg cu 1 miliard de dolari și Chris Evans, pe locul cinci, cu 801 milioane de dolari. 'Guardians of the Galaxy' (Gardienii galaxiei), în care Chris Pratt interpretează rolul principal, a generat până în prezent la nivel internațional 772,3 milioane de dolari, iar celălalt blockbuster din 2014 al actorului, 'The Lego Movie' (Marea aventură Lego), în care acesta interpretează vocea unui personaj, a strâns la nivel internațional 468 de milioane de dolari. În top îi mai regăsim pe Emma Stone (locul șase) ale cărei filme au generat 764 milioane de dolari, Angelina Jolie pe locul șapte cu 758 de milioane de dolari, James McAvoy pe locul opt cu 747 milioane de dolari și Michael Fassbender și Hugh Jackman împart locul nouă cu 746 milioane de dolari. Topul a fost realizat pe baza încasărilor estimate, la nivel mondial, de portalul de specialitate boxofficemojo.com, potrivit Forbes.