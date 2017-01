Jennifer Lopez a născut gemeni de şase milioane de dolari

Cu siguranţă, cîntăreaţa şi actriţa americană are, în momentul de faţă, cam tot ce îşi poate dori o femeie de la viaţă, o carieră de succes, bani, admiratori, un soţ iubitor şi, mai nou, un băieţel şi o fetiţă. Jennifer Lopez şi soţul său, Marc Anthony, au urat bun venit pe lume primilor urmaşi: o pereche de gemeni cîntărind 2,6 de kilograme, respectiv 2,7 kilograme. Copilaşii au apărut pe lume la ora 12.45 a.m., vineri, conferindu-i astfel lui Jennifer Lopez, în vîrstă de 38 de ani, pentru prima dată titlul de mamă. Marc Anthony are deja trei copii.

După săptămîni întregi de speculaţii, Jennifer Lopez şi-a confirmat sarcina pe data de 8 noiembrie, în faţa publicului, la Miami. Presupunerile că vor fi gemeni au fost confirmate în urmă cu doar cîteva săptămîni, de tatăl divei. S-ar părea că micuţii vor primi numele de Max şi Emme. Revista “People” a anunţat în urmă cu trei zile că este dispusă să plătească şase milioane de dolari pentru primele fotografii cu copiii lui Jennifer Lopez.