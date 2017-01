Jennifer Lopez a organizat o petrecere-surpriză de ziua soţului său

În aceeaşi zi în care a participat la primul triatlon din viaţa ei, Jennifer Lopez a mai reuşit performanţa de a înşela vigilenţa soţului său, căruia i-a organizat o petrecere-surpriză cu ocazia zilei de naştere. Pentru a-l induce în eroare, Jennifer Lopez i-a spus că vor lua o cină liniştită alături de buna lor prietenă Katie Holmes. Pentru sărbătorirea celor 40 de ani ai soţului său, Jennifer Lopez a mărturisit că s-a dat peste cap pentru a organiza în cel mai mare secret petrecerea perfectă. “I-am zis că va fi un weekend foarte aglomerat, încît n-am putea face nimic. Nu-mi vine să cred că pînă la urmă am reuşit. A fost foarte uimit!”, a afirmat vedeta.

Petrecerea a fost organizată duminică noaptea, la New York, la doar cîteva ore după ce vedeta a terminat triatlonul din Malibu, în California. Imediat, cei doi soţi au luat avionul spre New York unde era programată, în principiu, doar o cină linişită alături de Katie Holmes, care, la rîndul ei, îşi sărbătorea debutul pe Broadway. Numai că, în locul cinei bătrîneşti, în restaurantul Hotelului Bowery a fost refăcut decorul şi atmosfera celebrului club cubanez al anilor ‘40 Tropicana. În plus, Jennifer Lopez a angajat-o pe artista Dita Von Teese să-i întreţină pe invitaţi, dar şi o orchestră de salsa. Printre invitaţi s-au numărat şi Leah Remini, Brooke Shields şi soţul său Chris Henchy. Însuşi Jennifer Lopez a urcat pe scenă şi i-a cîntat soţului său piesa “My Man”. A doua zi, celebrul cuplu şi gemenii lor, Max şi Emme, au plecat la bordul propriului iaht într-o vacanţă în Italia şi Grecia.

Jennifer Lopez şi Marc Anthony s-au căsătorit în secret, în iunie 2004 şi nu puţini pariau că despărţirea lor va veni foarte repede, calculînd după media celor două căsătorii ratate ale cîntăreţei.