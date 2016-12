Jennifer Lopez a redevenit... femeie liberă

Doar ce se declarase impresionată de frumuseţea lui David Gandy, un renumit model masculin britanic de 34 de ani, despre care Jennifer Lopez afirma că este ”un bărbat aproape perfect”, că vedeta americană a primit, în sfârşit, hotărârea de divorţ. Jennifer Lopez tocmai s-a despărţit şi de dansatorul Casper Smart, după o relaţie de doi ani, aşa că se bucură de libertatea completă pentru a se dedica modelului britanic, care a apărut în videoclipul celui mai recent single al ei, intitulat ”First Love”. Într-o intervenţie în show-ul matinal de televiziune „Live With Kelly and Michael“, artista de 44 de ani a declarat: ”Ei bine, în mod normal, eu nu pronunţ niciodată în public numele bărbaţilor care mă impresionează, dar acum tocmai am filmat un videoclip alături de acest model. Nu ştiu dacă îl cunoaşteţi, numele lui este David Gandy. Apare în reclamele brandului Dolce & Gabbana. Vreau să vă mărturisesc că acest bărbat este aproape perfect. E aproape perfect”.

Divorţul dintre Jennifer Lopez şi Marc Anthony s-a concretizat după ce aceştia au ajuns la o înţelegere, la aproape trei ani de la anunţul privind despărţirea lor, potrivit documentelor depuse la Curtea Superioară din Los Angeles. Jennifer Lopez şi Mark Anthony, de 45 de ani, vor împărţi custodia gemenilor Max şi Emme, de 5 ani. Mark Anthony a obţinut custodia copiilor timp de şapte zile pe lună. Instanţa a detaliat modul în care cei doi îşi vor împărţi custodia copiilor în vacanţele şcolare, la zilele de naştere şi de sărbători, incluzând Crăciunul, Ziua Recunoştinţei şi Halloween-ul. De asemenea, cei doi au fost de acord să îi protejeze pe gemeni de paparazzi şi să se asigure că aceştia nu sunt expuşi la publicitate nedorită. Jennifer Lopez şi Mark Anthony s-au căsătorit în iunie 2004, ceremonia de la locuinţa ei din Beverly Hills fiind nepretenţioasă şi ferită de ochii lumii. Ambii cântăreţi sunt acum liberi, în mod legal, să se căsătorească cu altcineva, însă niciunul nu pare să aibă o relaţie serioasă. Marc Anthony spune că a preferat să se dedice vieţii profesionale.

Jennifer Lopez a dezvăluit în acelaşi interviu că nu are niciun regret în viaţă, deoarece crede că a luat întotdeauna deciziile care s-au dovedit a fi, într-un final, cele mai potrivite pentru ea. Pentru a se relaxa, vedeta preferă compania prietenilor şi a familiei sale. În dragoste nu prea a avut noroc, însă. Jennifer Lopez a fost căsătorită de trei ori: cu ospătarul cubanez Ojani Noa, în perioada februarie 1997 - ianuarie 1998, cu dansatorul Chris Judd, în perioada septembrie 2001 - iunie 2002, şi cu cântăreţul Marc Anthony, în perioada iunie 2004 - aprilie 2012. Vedeta americană a avut relaţii şi cu alţi doi bărbaţi celebri din industria de divertisment, rapperul P. Diddy şi actorul Ben Affleck. La sfârşitul lunii mai, presa americană a anunţat că Jennifer Lopez s-a despărţit de dansatorul Casper Smart, cu care avea o relaţie din octombrie 2011, întrucât acesta ar fi înşelat-o cu doi transsexuali.