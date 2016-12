Jennifer Lopez face un pas greşit

Actriţa şi cântăreaţa ameericană Jennifer Lopez, care anul acesta a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume de revista ”People”, a fost surprinsă de fotografi, fără machiaj, iar imaginea diferă mult de apariţiile cu care vedeta şi-a obişnuit fanii. Vedeta a fost fotografiată pe platourile de filmare ale noului său film, ”What to Expect When You\'re Expecting”. Imaginea o arată pe Jennifer Lopez fără machiaj şi cu părul nearanjat. Vedeta, îmbrăcată într-un halat gri, arată obosită şi preocupată. Jennifer Lopez are foarte mare grijă de imaginea ei, menţinându-se în formă cu ajutorul exerciţiilor fizice şi al unei alimentaţii sănătoase şi acordă mereu atenţie detaliilor legate de machiaj, coafură şi îmbrăcăminte. După ce a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume, vedeta a declarat că păstrarea imaginii este slujba ei de zi cu zi. În filmul la care Lopez lucrează în prezent vor mai juca Cameron Diaz, Chris Rock, Anna Kendrick şi Brooklyn Decker.