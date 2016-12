Jennifer Lopez, Femeia Anului

Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez este marea câştigătoare a galei premiilor decernate de revista ”Glamour” pe 2011, impunându-se la categoria Femeia Anului, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc, luni seară, la New York. La eveniment au fost prezente şi alte femei celebre din industria de divertisment americană, precum Jennifer Aniston, Emma Stone, Jessica Alba şi Lea Michele. Printre celelalte câştigătoare ale galei s-au aflat Chelsea Handler, desemnată învingătoare la categoria The Queen of the Night (regina nopţii) dar şi cântăreaţa Lea Michele, care a primit premiul The Diva Next Door (diva din vecini), o distincţie acordată tinerelor femei.

Actriţă, artistă, cântăreaţă, producător de film, TV şi muzică, designer de modă, antreprenor şi filantroapă, Jennifer Lopez este una dintre cele mai puternice celebrităţi din showbiz. Ea a vândut peste 55 de milioane de albume în toată lumea şi a avut roluri principale în diferite filme care au ajuns pe primul loc în box office, printre care “Soacra mea e o scorpie / Monster-In-Law” şi “The Wedding Planner”. În 2001, “Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner” a fost filmul cu cele mai mari încasări, în timp ce albumul ei “J.Lo” a ocupat prima poziţie în Billboard Top 200. Astfel, Jennifer Lopez a ajuns să fie prima femeie din istorie care a ocupat prima poziţie atât în topurile muzicale, cât şi în cele de film, în aceeaşi săptămână.

În aprilie 2011, Jennifer Lopez a primit titlul de cel mai frumos om din lume, din partea revistei “People”, într-o perioadă în care cariera sa se află din nou pe o pantă ascendentă, marcată de lansarea unui nou album şi de includerea ei în juriul popularei emisiuni American Idol. Noul ei single, piesa dance-pop “On The Floor”, a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din multe ţări, oferindu-i primul single stabilit pe prima poziţie în Top 10 Billboard după “All I Have” din 2003. Artista, care nu a jucat timp de trei ani în filme, înainte de a apărea în 2010 în comedia romantică “The Back-Up Plan”, a participat recent la filmările pentru lungmetrajul “Parker”, în care joacă alături de Jason Statham şi are un rol negativ.