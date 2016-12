Jennifer Lopez, în juriul emisiunii American Idol

Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith şi cântăreaţa Jennifer Lopez se vor număra printre membrii juriului celui de-a zecea ediţii a emisiunii - concurs American Idol. Componenţa juriului a fost anunţată de Ryan Seacrest, prezentatorul acestui show de televiziune, în cadrul unei conferinţe de presă organizată în Los Angeles. Dintre cei patru membri ai juriului iniţial, doar producătorul muzical Randy Jackson se regăseşte în viitoarea componenţă a juriului. Simon Cowell a părăsit această emisiune în luna mai, anunţând că doreşte să lanseze o versiune americană a emisiunii britanice The X Factor. La rândul ei, Ellen DeGeneres a părăsit show-ul în luna iulie. Compozitoarea Kara DioGuari a fost ultimul membru al juriului care a părăsit emisiunea, anunţându-şi decizia de a se retrage din acest proiect la începutul acestei luni.

Potrivit revistei ”People”, Jennifer Lopez va fi plătită cu 12 milioane de dolari pentru participarea la această emisiune. ”Suntem în căutarea unui nou Michael Jackson”, a declarat cântăreaţa într-o conferinţă de presă. Audienţa finalei emisiunii American Idol din acest an a fost cea mai joasă după cea a ediţiei din 2002. În acest an, doar 24,2 milioane de telespectatori americani au urmărit-o pentru a-l vedea pe fostul agent comercial Lee DeWyze câştigând finala din acest an. În ciuda scăderii cotei de audienţă, American Idol a rămas cea mai urmărită emisiune de televiziune din SUA. Următorul sezon va debuta în SUA în ianuarie 2011.