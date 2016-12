Jennifer Lopez, invitată la Casa Albă

Cântăreaţa Jennifer Lopez a fost invitată la Casa Albă, de familia Obama, pentru a privi împreună la televizor finala campionatului de fotbal american – Super Bowl, ce va avea loc duminică, 6 februarie, în oraşul american Dallas. Artista şi soţul ei, cântăreţul Marc Anthony, vor privi marea finală alături de câţiva demnitari americani de prim rang, printre care se numără secretarul pentru Justiţie, Eric Holder, cel al Transporturilor, Ray LaHood şi secretarul pentru Siguranţa Naţională, Janet Napolitano. Mai mulţi consilieri, senatori, deputaţi şi primari au fost invitaţi să privească cea de-a 45-a ediţie a Super Bowl, în cadrul căreia se vor înfrunta echipele Pittsburgh Steelers din Pennsylvania şi Green Bay Packers din Wisconsin, în faţa a cel puţin 80.000 de spectatori.

Cântăreaţa Christina Aguilera va cânta imnul naţional american înaintea Super Bowl, iar grupul The Black Eyed Peas a fost invitat de organizatori să susţină un miniconcert în pauza finalei campionatului de fotbal american. Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită imensei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din SUA au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl.

Jennifer Lopez este una dintre cele mai puternice celebrităţi din showbiz. Ea a vândut peste 55 de milioane de albume în toată lumea şi a avut rolul principal în diferite filme care au ajuns pe primul loc în box office. În 2001, ”Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner” a fost filmul cu cele mai mari încasări, în timp ce albumul ei ”J.Lo” a ocupat prima poziţie în Billboard Top 200. Astfel, Jennifer Lopez a ajuns să fie prima femeie din istorie care a ocupat prima poziţie atât în topurile muzicale, cât şi în cele de film, în aceeaşi săptămână. 2011 va fi un an important pentru cariera sa, cu atât mai mult cu cât Jennifer Lopez a fost aleasă să facă parte din juriul celebrului concurs american American Idol.