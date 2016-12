Jennifer Lopez îşi îneacă amarul în muncă

Proaspăt despărţită de Casper Smart, cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez nu are de gând să jelească prea mult. Se pare că a decis în ultimul moment să devanseze lansarea unui nou album de studio, cel de-al zecelea, la trei ani după lansarea LP-ului ”Love?”. Noul album are titlul ”A.K.A.”. Diva latino şi-a lansat primul album în urmă cu 15 ani. Acum, la 44 de ani şi după trei divorţuri, J.Lo revine spre rădăcinile ei muzicale cu noul album ce va fi lansat astăzi, chiar cu ocazia începerii Campionatului Mondial de Fotbal din Brazilia. După ce iniţial a anunţat că refuză să se prezinte la ceremonia de deschidere, ulterior s-a răzgândit, aşa că va participa la megaspectacolul în care au fost cooptaţi nu mai puţin de 600 de artişti, interpretând, alături de rapperul Pitbull şi de solista braziliană Claudia Leitte, piesa oficială a Campionatului Mondial, ”We Are One”.

Discutând despre noul său produs discografic, Jennifer Lopez a precizat că a căutat inspiraţie în muzica de pe mai vechile sale albume, pentru a-l înregistra pe cel nou şi susţine că totul este aşa cum era de la început. ”Îmi place să cred că sunt aproape neschimbată”, afirmă vedeta. ”Mi-am dorit ca prin acest album să ofer un instantaneu al locului în care mă aflu acum pe drumul vieţii. Acest album este diferit de toate celelalte pentru că m-am maturizat şi pentru că am trecut prin atât de multe lucruri, iar toată experienţa şi puterea dobândite pe parcurs se regăsesc în muzica acestui album”, a mai susţinut ea. ”A.K.A.” seamănă foarte mult cu mai vechile sale albume, oferind o combinaţie unică de balade lente R&B de pe ”Never Satisfied”, melodii pop de pe ”First Love” şi hip-hop de pe ”I Luh Ya Papi”. Însă, după cum declară singură, inima lui J.Lo bate în tempo de R&B. ”Puţin hip-hop combinat cu puţin pop şi cu savoare latino. Eu nu vreau să mă limitez la un singur gen muzical. Vreau să încerc de toate, să reprezint tot ceea ce simt atât din punct de vedere emoţional, cât şi muzical”, a mai susţinut cântăreaţa.

La realizarea acestui nou album diva latino a colaborat cu rapperii French Montana, Chris Brown, Nas şi Pitbull. Producţia noului LP a durat peste un an, mai mult decât producţia oricărui alt album precedent. În cele din urmă, din toate noile compoziţii de care dispunea, a selectat 14 piese pentru acest album. ””A.K.A.” este un album de vară, care degajă un sentiment de bine, prin melodii uşor de fredonat, versuri optimiste şi ritmuri de dans cărora nu le poţi rezista. Abia aştept ca oamenii să-l asculte”, a mai susţinut ea.