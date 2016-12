Jennifer Lopez, mai în formă ca oricând

Jennifer Lopez , în vârstă de 42 de ani, îşi arată formele în primul videoclip solo lansat de Will.i.am, pentru piesa ”T.H.E. (The Hardest Ever)”. În videoclip, Will.i.am apare mergând pe o motocicletă, conducând o maşină şi chiar pilotând un avion, în timp ce încearcă să depăşească obstacole din ce în ce mai dificile. Jennifer Lopez pare să îl ghideze pe solistul trupei Black Eyed Peas, apărând în faţa acestuia pe diverse panouri şi pe ecranele maşinii şi avionului cu care se deplasează. Vedeta cântă şi dansează, arătându-şi formele într-un costum mulat din dantelă şi într-o ţinută extrem de sexy, asortată cu o pereche de dresuri. În videoclip mai apare şi Mick Jagger, solistul The Rolling Stones. Piesa ”T.H.E. (The Hardest Ever)” face parte de pe albumul solo de debut al lui Will.i.am, care va fi lansat în 2012.