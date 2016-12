Cântăreața americană Jennifer Lopez nu va participa la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de joi, de la Sao Paulo, "din motive de producție" neprecizate, a anunțat FIFA într-un comunicat. Jennifer Lopez a înregistrat imnul oficial al Cupei Mondiale, "We Are One", alături de Pitbull, Claudia Leitte și grupul brazilian Olodum. Ea ar fi trebuit să cânte la finalul ceremoniei de deschidere, de joi, de pe Arena Corinthians din Sao Paulo, înainte de meciul Brazilia - Croația. Ceremonia va dura 25 de minute, urmând să participe 600 de artiști.