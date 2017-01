Jennifer Lopez şi Marc Anthony, daţi în judecată pentru plagierea unui reality-show

Jennifer Lopez şi Marc Anthony, care s-au despărţit în 2011, au fost daţi în judecată de John Jacobs, care solicită 25 de milioane de dolari despăgubiri pentru faptul că fostul cuplu i-ar fi plagiat ideea reality-show-ului ”Q'Viva! The Chosen”, de pe postul Fox. John Jacobs, care a depus o plângere la o instanţă din New York, susţine că a contactat, în 2007 şi 2008, companiile de producţie ale celor două staruri, în legătură cu ideea unui reality-show de selectare a talentelor, intitulat ”Miami Beach: The Game”. La acea vreme, Marc Anthony Productions şi J.Lo's Nuyorican Productions şi-au exprimat iniţial interesul, dar în cele din urmă i-au ignorat apelurile telefonice.

Ideea lui John Jacobs era să producă un reality-show în care două celebrităţi ale muzicii latino să călătorească în diferite locuri, pentru a selecta un viitor superstar din domeniul muzicii şi dansului. Deşi ideea acestuia nu s-a concretizat, în 2012, Jennifer Lopez şi Marc Anthony aveau să fie gazdele reality-showului ”Q'Viva The Chosen”, difuzat pe postul Fox, iar John Jacobs afirmă că a fost şocat când a văzut spoturile de promovare ale emisiunii, în care apăreau cele două celebrităţi pe care le avusese iniţial în vedere. Reality-show-ul a fost filmat în peste 12 ţări din America Latină, unde Jennifer Lopez şi Marc Anthony s-au deplasat pentru a căuta cei mai buni cântăreţi, dansatori şi muzicieni.