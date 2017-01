Jennifer Lopez va lansa un documentar 3D

Jennifer Lopez calcă pe urmele unor cântăreţi ca Justin Bieber şi Katy Perry şi va lansa şi ea un film 3D cu înregistrări de la concertele susţinute, dar şi alte evenimente din viaţa ei din ultimii ani. Documentarul se va numi ”Dance Again”, după hitul lui Jennifer Lopez cu Pitbull, care a dat şi titlul unui turneu mondial al artistei şi va fi centrat pe ultimii ani din viaţa vedetei, în care s-a confruntat cu schimbări majore, potrivit managerului acesteia, Benny Medina. De altfel, Jennifer Lopez a menţionat că doreşte să se concentreze asupra carierei sale în cinematografie, când a părăsit emisiunea americană de talente American Idol, în care a fost jurat timp de două sezoane, în luna iulie.

Pelicula are şanse să ocupe o poziţie fruntaşă în box-office, urmând să reflecteze în 3D concertele sold-out ale cântăreţei cu Enrique Iglesias, jurizarea competiţiei American Idol şi, desigur, divorţul tumultuos de Marc Anthony, ipostaza de mamă de gemeni pe care îi are din această căsătorie şi proaspăta relaţie cu tânărul dansator Casper Smart. Proiecte similare au avut înaintea ei Justin Bieber cu ”Never Say Never” şi Katy Perry cu ”Part of Me”. Filmul lui Justin Bieber, lansat anul trecut, a avut încasări de 98 de milioane de dolari pe plan mondial, în timp ce documentarul 3D lansat de Katy Perry, luna trecută, a înregistrat deja încasări globale de 30 de milioane de dolari.