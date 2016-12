Jennifer Lopez vrea mai mulţi copii

Actriţa şi cântăreaţa Jennifer Lopez, care are gemeni cu cântăreţul Mark Anthony, a declarat că şi-ar dori să aibă mai mulţi copii. Întrebată dacă se gândeşte să mai aibă copii, Lopez a declarat: ”Mi-ar plăcea să mai am copii. Dacă aş rămâne însărcinată, dacă s-ar întâmpla chiar acum, aş striga: Aş fi foarte fericită!”, a declarat Jennifer Lopez, în vârstă de 41 de ani. ”Nu ştiu dacă se va întâmpla. Sau dacă vom plănui... pentru că acum tocmai mă întorc la muncă şi chiar mi-a lipsit acest lucru”, a adăugat aceasta. Jennifer Lopez a mai explicat că este foarte solicitant pentru ea să îmbine viaţa de familie cu munca: ”Cariera mea a fost o parte imensă a vieţii mele, pentru mult timp... este o parte importantă din ceea ce sunt eu acum. Apoi, pierzi asta pentru un timp, când faci copii şi totul se leagă de ei şi este ca şi când ar fi timpul pentru un miracol. După ce am născut, corpul meu s-a schimbat şi a trebuit să lucrez mult pentru a reveni la normal şi, pentru prima dată în viaţa mea, a trebuit să îmi schimb obiceiurile alimentare. A fost groaznic”.