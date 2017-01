Jennifer Love Hewitt s-a despărţit de iubit

Nu are noroc în dragoste şi pace! Actriţa americană Jennifer Love Hewitt, în vârstă de 32 de ani, s-a despărţit şi de ultimul ei iubit, actorul şi regizorul Alex Beh. Vestea a fost confirmată de reprezentantul vedetei din serialul „Ghost Whisperer/Mesaje de dincolo”. Cei doi au început să iasă împreună de mai puţin de un an, dar se pare că nu le-a fost suficient. În luna noiembrie a anului trecut, perechea se afla pe covorul roşu la gala Rock the Kasbah din Los Angeles, iar actriţa a vorbit mereu de jumătatea ei ca despre un gentleman adevărat de modă veche. Dar se pare că nici asta nu a fost suficient! Acum actriţa se va concentra mai cu foc asupra carierei. Ea lucrează în această perioadă şi la un episod pentru show-ul de televiziune „Hot in Cleveland”.