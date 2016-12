Jennifer Love Hewitt va debuta ca regizoare de lungmetraje

Actriţa americană Jennifer Love Hewitt va regiza, în 2011, primul ei lungmetraj, intitulat ”Wait Till Helen Comes”. Jennifer Love Hewitt, starul din serialul TV ”Mesaje de dincolo / Ghost Whisperer”, care a regizat câteva episoade pentru acest show, va regiza şi va produce primul ei lungmetraj. Filmul va spune povestea unei familii care află prea târziu că locuinţa în care s-a mutat este bântuită. Scenariul, o adaptare a romanului omonim scris de Mary Downing Hahn, gravitează în jurul unei fetiţe în vârstă de 12 ani, cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei, care descoperă fantoma unei tinere femei ce ar putea reprezenta un pericol pentru ei. Nu se cunosc deocamdată numele actorilor distribuiţi în acest proiect, iar filmările vor debuta în vara acestui an.

Jennifer Love Hewitt a primit prima nominalizare din carieră la Globul de Aur în acest an, la categoria Cea mai bună actriţă într-o miniserie TV sau lungmetraj pentru televiziune, pentru rolul din filmul ”The Client List”. Trofeul a revenit însă actriţei Clare Danes, pentru rolul din lungmetrajul TV ”Temple Grandin”. Jennifer Love Hewitt va putea fi văzută, la începutul anului, pe micile ecrane americane, în lungmetrajul TV ”The Lost Valentine”, în care va juca alături de Betty White. Actriţa americană a publicat recent şi un roman, intitulat ”The Day I Shot Cupid”. Jennifer Love Hewitt, în vârstă de 31 de ani, este cunoscută pentru rolul din producţia de televiziune ”Party of Five”, a companiei Fox. De asemenea, a jucat în filmul ”Ştiu ce ai făcut astă-vară / I Know What You Did Last Summer”, dar şi în continuarea acestuia, ”N-am uitat ce-ai făcut astă-vară / I Still Know What You Did Last Summer”.