Jennifer Love Hewitt vrea să îşi relanseze cariera muzicală

Actriţa americană Jennifer Love Hewitt intenţionează să îşi relanseze cariera muzicală, alegînd de această dată stilul country, a declarat iubitul ei. Jennifer Love Hewitt, cunoscută pentru rolul din filmul ”Ştiu ce-ai făcut astă-vară” (1997), a cochetat de-a lungul anilor şi cu muzica, însă nu a mai lansat niciun material discografic din anul 2002, cînd a apărut albumul ”Bare Naked”, produs de cîntăreaţa Meredith Brooks, autoarea hitului ”Bitch”. Jamie Kennedy, iubitul actriţei, a declarat pentru People.com că după ce Jennifer Love Hewitt va compune suficiente piese, o va ajuta cu producerea viitorului album.

Jennifer Love Hewitt, născută pe 21 februarie 1979, este o actriţă şi compozitoare americană. Ea este cunoscută pentru apariţiile sale în filmele de televiziune ale companiei Fox, precum ”Party of Five”. De asemenea, vedeta a jucat şi în producţia ”Ştiu ce ai făcut astă-vară/ I Know What You Did Last Summer”, dar şi în continuarea acesteia, ”N-am uitat ce-ai făcut astă-vară/ I Still Know What You Did Last Summer”. Jennifer Love Hewitt poate fi văzută în prezent în serialul ”Mesaje de dincolo/ Ghost Whisperer”, în care joacă rolul Melindei Gordon, o tînără care poate să comunice cu fantomele decedaţilor care nu au părăsit lumea terestră.