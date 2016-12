Actriţa Jenny McCarthy s-a căsătorit cu Donnie Wahlberg, fost membru al trupei New Kids on The Block, duminică, într-o ceremonie desfăşurată la Chicago, de la care a lipsit însă fratele mirelui, actorul Mark Wahlberg. Jenny McCarthy, care şi-a început cariera pozând nud pentru revista ”Playboy”, a fost până de curând gazda emisiunii „The View“, un program de mare succes din SUA. Vedeta, în vârstă de 41 de ani, şi-a anunţat logodna cu Donnie Wahlberg în luna aprilie. La momentul respectiv, cuplul a declarat că ar dori să se căsătorească la New York.

Donnie Wahlberg a fost membru al trupei New Kids on The Block, iar în prezent apare alături de fratele său, actorul Mark Wahlberg, într-o emisiune de tip reality show, care aduce în centrul atenţiei un restaurant al familiei lor. Actorul Mark Wahlberg a lipsit de la nunta fratelui său, dar a publicat un mesaj şi o înregistrare video pe platforma online Instagram, în care îşi felicită fratele şi îşi exprimă regretul că el şi familia sa nu au putut fi de faţă la ceremonie.