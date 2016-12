Jens Stoltenberg: Nu există încă un risc imediat pentru România şi Bulgaria din partea Rusiei

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune că nu există încă un risc imediat pentru România şi Bulgaria din partea Rusiei, dar că acţiuni agresive ale acesteia sunt nu doar în Ucraina, ci şi în Republica Moldova şi Georgia. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, astăzi, după întrunirea Comisiei NATO - Georgia, că nu există încă un risc imediat pentru România şi Bulgaria din partea Rusiei, care ”încalcă în mod repetat integritatea teritorială a Ucrainei”. "Nu există o ameninţare imediată, dar motivul pentru care realizăm aceste exerciţii este tocmai protejarea aliaţilor noştri din est. Acţiunile noastre sunt răspunsuri atât pentru problemele cauzate de Rusia în est, anexând cu forţa o parte din altă ţară, cum este Crimeea, destabilizând estul Ucrainei, plus ceea ce am văzut deja în Georgia şi Moldova, dar este şi un răspuns la ceea ce am văzut în Africa de Nord sau în Orientul Mijlociu. Principalul ţel pe viitor este să fim siguri că NATO va fi capabilă să ne apere pe toţi de aceste ameninţări", a afirmat Jens Stoltenberg. El a mai spus că în cadrul întâlnirii Comisiei NATO - Georgia s-a stabilit ca în viitorul apropiat să fie înfiinţat un centru de antrenament comun în Tbilisi, unde trupele NATO, cele georgiene şi alte trupe ale naţiunilor partenere ale Alianţei să se poată antrena şi realiza exerciţii împreună.