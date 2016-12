Jeremy Clarkson revine la BBC în calitate de prezentator al unei emisiuni de satiră

Jeremy Clarkson, fostul prezentator al emisiunii "Top Gear", concediat de BBC în urma unei altercaţii cu un producător TV, va reveni la postul naţional de televiziune britanic în calitate de prezentator al unei emisiuni săptămânale de satiră, la sfârşitul acestei luni, informează contactmusic.com. Tabloidul The Mirror scrie că managerii postului BBC au decis în cele din urmă să îi permită lui Jeremy Clarkson să prezinte în calitate de invitat special ediţia din 24 aprilie a emisiunii de satiră "Have I Got News For You", la mai puţin de o lună după ce l-au concediat din emisiunea "Top Gear". O purtătoare de cuvânt a radiodifuzorului britanic a spus: "Contractul lui Jeremy nu a fost reînnoit pentru «Top Gear», însă el nu are interdicţie să apară la BBC". Informaţia a fost dezvăluită iniţial într-un articol publicat de acelaşi tabloid britanic pe 17 martie, chiar înainte ca ancheta internă a BBC, declanşată de acel incident, să fie finalizată. În aceste condiţii, presa britanică afirmă că apariţia lui Jeremy Clarkson în emisiunea "Have I Got News For You" a fost decisă cu mult timp înainte ca renumitul prezentator britanic să aibă o altercaţie cu producătorul de televiziune Oisin Tymon. Aceasta va fi prima apariţie într-o emisiune TV pentru Jeremy Clarkson după difuzarea de către BBC, pe 8 martie, a celui mai recent episod din "Top Gear". Jeremy Clarkson a anunţat că se va achita de obligaţiile sale contractuale şi va apărea într-o serie de show-uri live inspirate din universul emisiunii "Top Gear" alături de foştii lui colegi din acea emisiune, Richard Hammond şi James May. Titlul turneului - care va avea loc în acest an în Marea Britanie, Australia, Norvegia şi Africa de Sud - a fost schimbat în "Clarkson, Hammond & May Live", iar cei trei prezentatori nu au voie să facă în timpul acelor show-uri nicio referire directă la incidentul în care a fost implicat Jeremy Clarkson. Ieri, Poliţia din North Yorkshire a anunţat că nu îl va pune sub acuzare pe Jeremy Clarkson pentru agresiune fizică. În urma incidentului care l-a costat locul de muncă pe Jeremy Clarkson, poliţia britanică ceruse spre analizare o copie a raportului întocmit de BBC, pentru a vedea dacă există un temei legal pentru punerea sub acuzare a celebrului prezentator TV. La rândul său, producătorul Oisin Tymon şi-a exprimat regretul după incident şi a refuzat să depună plângere împotriva fostului său superior ierarhic.