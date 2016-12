Jeremy Clarkson, starul show-ului „Top Gear“, dat afară de la BBC?!

Jeremy Clarkson, care a fost suspendat recent de conducerea radiodifuzorului public britanic BBC ca urmare a unei dispute violente a acestuia cu un producător, ar urma să fie dat afară, un anunţ oficial în acest sens urmând a fi făcut în scurt timp. Jeremy Clarkson a fost suspendat pe 10 martie de la cârma emisiunii „Top Gear“, după ce a fost acuzat că l-ar fi lovit cu pumnul pe Oisin Tymon, un membru al echipei de producţie. Totodată, BBC a anunţat la momentul respectiv că a demarat o anchetă în legătură cu acest incident. Potrivit publicaţiei britanice ”The Telegraph”, ancheta s-a încheiat, iar Jeremy Clarkson a fost găsit vinovat pentru faptul că l-a atacat pe Oisin Tymon. Altercaţia s-ar fi iscat după ce Jeremy Clarkson ar fi fost informat, după o zi de filmare, că nu poate să mănânce friptură cu cartofi prăjiţi, din cauză că bucătăria hotelului în care era cazată echipa „Top Gear“ era închisă. Contactaţi de publicaţia britanică ”The Guardian”, reprezentanţii BBC au spus că încă nu a fost luată o decizie finală în cazul lui Clarkson, care a fost suspendat în urmă cu 15 zile.

Jeremy Clarkson, în vârstă de 54 de ani, este celebru pentru remarcile sale explicite şi atitudinea acerbă împotriva conceptului de corectitudine politică. Anul trecut, Jeremy Clarkson a primit un avertisment final din partea BBC, după ce a fost acuzat că a folosit o expresie rasistă în timp ce filma un episod din emisiunea „Top Gear“. Acel incident a fost cel mai recent dintr-o serie mai lungă de momente controversate - intens comentate şi criticate - în care a fost implicat starul britanic. După suspendarea lui Jeremy Clarkson, emisiunea „Top Gear“ nu a mai fost difuzată de BBC, în Marea Britanie. La rândul lor, Richard Hammond şi James May, coprezentatori ai „Top Gear“, au refuzat să mai realizeze acest show fără Jeremy Clarkson. Totodată, o serie de show-uri live programate în Marea Britanie şi care se desfăşurau sub brandul „Top Gear“ au fost anulate. Între timp, o petiţie online împotriva suspendării prezentatorului Jeremy Clarkson a fost semnată de aproximativ un milion de persoane. Vineri, un tanc pe care se afla o persoană îmbrăcată în costumul lui The Stig, celebrul pilot profesionist al show-ului „Top Gear“, a fost dus la sediul central al BBC din Londra de susţinătorii lui Jeremy Clarkson. Acolo, The Stig a depus o cutie cu cele un milion de semnături care sunt împotriva suspendării lui Clarkson.

Radiodifuzorul public britanic ar putea avea pierderi estimate la 67 de milioane de lire sterline pe an dacă va renunţa definitiv la Jeremy Clarkson, după cum a relatat recent dailymail.co.uk. „Top Gear“ este unul dintre cele mai de succes programe ale radiodifuzorului public britanic şi unul dintre cele mai vândute show-uri ale acestuia la nivel internaţional.