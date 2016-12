Jeremy Clarkson va reveni alături de colegii săi Richard Hammond şi James May, cu care a prezentat emisiunea „Top Gear“ de la BBC, într-o serie de show-uri live, care se vor desfăşura în acest an, în Marea Britanie, Australia, Norvegia şi Africa de Sud. Radiodifuzorul public britanic BBC a anunţat pe 25 martie că va renunţa la colaborarea cu Jeremy Clarkson, starul show-ului „Top Gear“, care a fost suspendat pe 10 martie, ca urmare a unei dispute violente a acestuia cu producătorul Oisin Tymon. Totuşi, Jeremy Clarkson se va întoarce în universul „Top Gear“, alături de colegii săi, pentru o serie de show-uri care se vor desfăşura sub titulatura ”Clarkson, Hammond şi May Live”. Aceste show-uri live, care nu vor fi organizate sub egida BBC, au fost programate înaintea izbucnirii conflictului dintre Jeremy Clarkson şi producătorul Oisin Tymon, altercaţie care a dus iniţial la suspendarea lui Clarkson şi ulterior la decizia radiodifuzorului public britanic de a renunţa la colaborarea cu acesta. Astfel, compania BBC Worldwide, ”braţul comercial” al corporaţiei BBC, a fost de acord ca acest turneu de show-uri live cu Jeremy Clarkson, Richard Hammond şi James May să continue, pentru ca fanii acestora să nu fie dezamăgiţi. Potrivit bbc.com, este de aşteptat ca show-ul „Top Gear“, unul dintre cele mai apreciate şi populare programe difuzate în Marea Britanie, la televiziunea BBC Two, să continue şi fără Jeremy Clarkson. Nu a fost încă stabilit dacă James May şi Richard Hammond, coprezentatori ai „Top Gear“ alături de Jeremy Clarkson, vor continua să realizeze această emisiune. La fel ca şi în cazul lui Clarkson, contractele lui James May şi Richard Hammond cu BBC s-au încheiat şi trebuie renegociate.

Jeremy Clarkson, în vârstă de 54 de ani, este celebru pentru remarcile sale explicite şi atitudinea acerbă împotriva conceptului de corectitudine politică. Anul trecut, el a primit un avertisment final din partea BBC, după ce a fost acuzat că a folosit o expresie rasistă în timp ce filma un episod din emisiunea „Top Gear“. Acel incident a fost cel mai recent dintr-o serie mai lungă de momente controversate - intens comentate şi criticate - în care a fost implicat starul britanic. După suspendarea lui Jeremy Clarkson, emisiunea „Top Gear“ nu a mai fost difuzată de BBC în Marea Britanie. La rândul lor, Richard Hammond şi James May, coprezentatori ai „Top Gear“, au refuzat să mai realizeze acest show fără Jeremy Clarkson.