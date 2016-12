Jeremy Irons, mai bizar ca niciodată

În mod cert, interviurile lui Jeremy Irons nu sunt niciodată plictisitoare. E drept că până acum şi-a dovedit originalitatea, însă acum este vorba pur şi simplu de o declaraţie controversată. Am fi zis că actorul britanic are opinii liberale, mai ales că de curând declara că nu se sfieşte să-şi pipăie colegele de platou… Însă, Jeremy Irons s-a remarcat cu o bizarerie greu de înţeles. Într-un interviu acordat “Huffington Post”, laureatul premiului Oscar a declarat că legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex ar putea deschide poarta unor căsătorii între taţi şi fii, pentru evitarea costurilor de succesiune, de exemplu. “Dar există o lege împotriva incestului”, i-a reamintit jurnalistul. “Desigur. Dar aceea există pentru a evita bolile degenerative care ar putea apărea ca urmare a reproducerii rezultate din aceste uniuni. În cazul bărbaţilor, reproducerea ar fi imposibilă”, şi-a apărat punctul de vedere Jeremy Irons. Organizaţiile care militează pentru drepturile homosexualilor nu au fost deloc impresionate de aceste declaraţii, pe care le-au catalogat drept o lovitură sub centură...