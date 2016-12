Jeremy Piven îşi repetă replicile cu mama

Sunt multe de învăţat de la părinţi, chiar dacă am trecut de o anumită vârstă. De acest lucru este ferm convins şi Jeremy Piven. Starul din serialele ”Entourage” sau ”Cupid”, ajuns la vârsta de 44 de ani, recunoaşte că apelează la mama lui, actriţa Joyce Piven, ca să îşi repete replicile. Actorul, ai cărui părinţi celebri, Byrne and Joyce Piven, au început să predea actoria, este conştient de beneficiile pe care le are cu o familie care îl susţine atât de mult. ”Mama este deschisă cu mine. Când am început , am luat-o la o probă în avans. Personajul meu înjură mult. Spune lucruri teribile. Un alt părinte ar fi rămas înlemnit. A trecut peste toate şi a văzut doar personajul. A văzut doar munca. Şi este grozavă la repetat replicile. Este atât de bună”, a declarat starul american.