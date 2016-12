Jermaine Jackson vrea să îşi schimbe numele de familie

Muzicianul american Jermaine Jackson, unul dintre fraţii cântăreţului Michael Jackson, vrea să îşi schimbe numele de familie. Muzicianul în vârstă de 57 de ani a depus documentele necesare prin care a solicitat permisiunea de a-şi schimba numele, prin modificarea ortografiei numelui său de familie din Jackson în Jacksun. Jermaine Jackson, care are şapte copii, a depus o petiţie la Curtea Superioară din Los Angeles, luni şi, potrivit site-ului TMZ.com, doreşte să opereze această modificare din motive artistice. A fost stabilită o audiere, pentru ca un judecător să analizeze cererea depusă. Dacă ea va fi aprobată, cântăreţul trebuie să anunţe în mod public această schimbare de nume, de mai multe ori, într-o revistă sau în ziare, pe parcursul lunilor viitoare, înainte ca această schimbare să devină oficială.

Jermaine a lansat recent un album cu piese clasice de jazz, intitulat ”I Wish You Love” şi se află în prezent într-un turneu european, The Jackson\'s Unity Tour, alături de o parte din fraţii lui, Jackie, Marlon şi Tito. Grupul interpretează multe dintre hiturile sale, precum ”ABC”, ”I Want You Back” şi ”I\'ll Be There”, în acest concert special, organizat în memoria fratelui mai mic al celor patru membri, Michael, decedat în 2009. Jermaine Jackson interpretează şi unele dintre piesele lui solo, în cadrul acestui turneu.