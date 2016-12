Jerry Lee Lewis vrea să se însoare a şaptea oară

Cântăreţul american Jerry Lee Lewis, în vârstă de 76 de ani, s-a logodit din nou şi intenţionează să se căsătorească pentru a şaptea oară. Potrivit tabloidului american ”National Enquirer”, încă o dată, unul dintre verişorii muzicianului are un anumit nivel de implicare în noua relaţie a lui Jerry Lee Lewis. În 1957, Jerry Lee Lewis s-a căsătorit cu verişoara lui de 13 ani, Myra Gale Brown, fapt care a fost foarte aproape să îi distrugă definitiv cariera muzicală. Muzicianul american s-a logodit recent cu Judith Brown, fosta soţie a verişorului său Rusty, fratele mai tânăr al lui Myra. Într-un interviu acordat tabloidului ”National Enquirer”, Rusty îl acuză pe Jerry Lee Lewis şi spune că i-a furat soţia. Bărbatul susţine totodată că acest fapt este cu atât mai dureros, cu cât Jerry Lee a fost pentru el, timp de mulţi ani, ”un fel de al doilea tată”. ”În 2010, am intrat în camera lui şi am surprins-o în timp ce îi făcea masaj la picioare, într-un fel care nu se cuvenea”, a povestit Rusty Brown, care a fost, pentru o vreme, toboşar în trupa lui Jerry Lee Lewis. ”Am întrebat-o: ”Ce dracu\' se întâmplă aici?” dar ea a negat că ar fi avut o aventură cu el”. Rusty spune că între cei doi nu există cu adevărat o dragoste profundă, întrucât Jerry Lee Lewis caută mai degrabă pe cineva care să îl îngrijească la bătrâneţe. Bărbatul a mai avertizat, totodată, că Judith are o reputaţie dovedită de profitoare şi este convins că intenţionează să fugă cu banii muzicianului american. ”Lucrul cel mai ciudat în această poveste este faptul că Jerry nici măcar nu o plăcea pe Judith iar ea, la rândul ei, spunea că Jerry era murdar şi mirosea urât. Însă, după ce a dat de mirosul banilor, lucrurile s-au schimbat”, a conchis Rusty.

Jerry Lee Lewis, supranumit ”The Killer”, este considerat un pionier al stilului Rock and Roll şi este autorul unor piese celebre precum ”Great Balls of Fire”, ”Whole Lotta Shakin\' Goin\' On”, ”Breathless” sau ”High School Confidential”. Muzicianul a fost căsătorit de şase ori şi a avut patru copii, dintre care doi au murit.