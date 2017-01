Jerry Ropero deschide seria Summer Crush

Amatorii de muzică electronică şi distracţie la superlativ mai au încă posibilitatea să facă rezervări pentru show-ul incendiar pe care autorul hitului estival “Coracao”, DJ-ul şi producătorul Jerry Ropero, îl va susţine, pe 29 aprilie, în clubul Summer Crush din Mamaia. Party-ul va da startul seriei de petreceri din cadrul minivacanţei de 1 Mai.

Artistul german revine pentru a… zecea oară la malul Mării Negre, chiar în miezul “Revelionului Clubbing”, care se va desfăşura în acel weekend. Piesele sale cunoscute, precum \"Get Down\", \"Mombassa\" sau \"Let Me Be Your Fantasy\" au fost unele dintre cele mai ascultate melodii în cluburile româneşti. Jerry Ropero este legat de cluburile constănţene prin numeroşii prieteni pe care îi are în oraş.

Cariera lui a început în anii ‘90, în Belgia, când s-a alăturat grupului Natural Born Grooves. Şi-a lansat primele două piese, “All Over” şi “Drive”, în 1996. În 1999, a cunoscut succesul odată cu lansarea piesei “Get Down”, împreună cu DJ Maui şi Terri Bjerre, cunoscuţi în formula Avant Garde. Piesa a stat pe poziţia a 12-a timp de 13 săptămâni, în topul American Billboard Dance Club Play. În 2002, grupul a scos al doilea single, intitulat “Don’t Stop”, care, însă, nu a depăşit succesul pe care l-a avut la debut. Doi ani mai târziu, a scos un maxi-single intitulat “Get Down (Again)”, care conţinea noi remixuri ale piesei clasice. După Avant Garde, DJ-ul a continuat să lanseze piese sub nume propriu şi să realizeze remixuri pentru artişti ca Danzel, Paps ‘n’ Skar sau Kate Ryan. Colaborarea cu Denis The Menace l-a readus pe Jerry Roper în atenţia iubitorilor muzicii electro. Piese precum “Coracao“, “Mombassa” şi “Time 2 Turn Around” au fost incluse pe nenumărate compilaţii produse de label-uri de renume ca Ministry of Sound sau Hed Kandy.

Rezervările pentru show-ul de la Mamaia se pot face contactând telefonic sau online clubul Crush, iar preţul unui bilet este de 50 lei.