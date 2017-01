Jerry Seinfeld şi soţia lui au scăpat de un proces de defăimare şi plagiat

O acţiune depusă la un tribunal din New York, prin care Jerry Seinfeld era acuzat de defăimare iar soţia lui, Jessica Seinfeld, de plagiat, a fost respinsă de judecătorul care instrumenta cazul. Missy Chase Lapine, autoarea unei cărţi de reţete culinare, a iniţiat o acţiune în justiţie, în 2008, declarînd că Jessica Seinfeld i-a copiat reţetele de introducere a alimentelor sănătoase în dieta zilnică a copiilor. Ea l-a acuzat şi pe celebrul comic american, declarînd că acesta este autorul unui ”atac defăimător” împotriva ei, pe un post naţional de televiziune.

Cartea de bucate scrisă de Jessica Seinfeld, ”Deceptively Delicious: Simple Secrets to Getting Your Kids Eating Good Food”, a fost publicată de editura Harper Collins, în 2007, la şase luni de la apariţia pe piaţă a cărţii scrise de Missy Chase Lapine, ”The Sneaky Chef: Simple Strategies for Hiding Healthy Foods in Kids\' Favorite Meals”. Jerry Seinfeld a negat aceste acuzaţii în emisiunea Late Show with David Letterman şi a declarat că cele două cărţi au fost publicate în acelaşi timp. Printr-o hotărîre emisă joi, judecătorul districtual american Laura Swain a respins acuzaţiile formulate de Missy Chase Lapine împotriva soţiei celebrului comic american, în care aceasta o acuza că i-a plagiat lucrarea din punct de vedere conceptual, artistic, stilistic şi structural. Deoarece acuzaţia de încălcare a drepturilor de autor a fost respinsă, judecătoarea americană a decis să nu reţină nici acuzaţia depusă împotriva lui Jerry Seinfeld, care a declarat că Missy Chase Lapine este ”o nebună”, glumind ulterior, afirmînd în emisiunea lui David Letterman că soţia lui a fost acuzată de plagiat vegetarian.