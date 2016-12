Jessica Alba a devenit selectivă

Actriţa americană Jessica Alba a învăţat să spună şi nu. E drept, a fost nevoie de o experienţă complet neplăcută, care redus-o la lacrimi după proiecţia lungmetrajului ”The Killer Inside Me / Ucigaşul în mine”, în regia lui Michael Winterbottom! Premiera acestui film la Festivalul de Film Sundance, în 2010, a fost un şoc pentru Jessica Alba, care nu se aştepta ca personajul său să fie portretizat atât de şocant pentru ea şi restul spectatorilor. Atunci era vorba despre sadism şi scene de o violenţă rară chiar şi pentru un film american, iar acum, la doi ani distanţă, Jessica Alba pare să fie conştientă că nu are control asupra montajului final al unui film, aşa că a insistat ca o dublură să filmeze în locul ei scenele de striptease pentru pelicula ”Sin City 2: A Dame to Kill For”. Aparent, actriţa este nemulţumită de modul în care arată după ce a născut doi copii. ”A fost copleşită atunci când au început filmările şi, din cauză că nu a reuşit să ajungă la forma de invidiat pe care o avea înainte să nască, ea le-a spus producătorilor că vrea o dublură”, a declarat o sursă pentru revista ”Life and Style”. ”Corpul său este incredibil dar pentru ea, acest lucru nu este suficient”, a adăugat aceeaşi sursă, precizând că Jessica Alba a renunţat la carbohidraţi şi face exerciţii fizice de două ori pe zi, dar tot nu este mulţumită de modul în care arată.

Jessica Alba, în vârstă de 31 de ani, s-a apucat şi de fumat, tocmai pentru a nu se mai gândi la mâncare, a mai spus sursa citată. Vedeta, care a apărut în ”Sin City” în 2005, îşi va relua rolul Nancy Callahan, o dansatoare care ajunge să fie implicată în lumea interlopă, în ”Sin City 2: A Dame to Kill For”. Lungmetrajul este regizat de aceiaşi Robert Rodriguez şi Frank Miller, autorul romanelor grafice pe baza cărora a fost realizat filmul original. Pe lângă Jessica Alba, Mickey Rourke şi Michael Madsen urmează să îşi reia rolurile din filmul original. În filmul original au mai jucat câţiva actori de renume, precum Benicio Del Toro, Rosario Dawson, Bruce Willis, Clive Owen, Michael Madsen şi Elijah Wood. La realizarea regiei acestui film a participat ca invitat special şi Quentin Tarantino. Filmul ”Sin City” a reprezentat un surprinzător succes de box office, generând încasări de 158,78 de milioane de dolari pe plan mondial, deşi a dispus de un buget de producţie de doar 40 de milioane de dolari.