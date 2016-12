Jessica Alba s-a speriat de moarte

Actriţa americană Jessica Alba s-a grăbit spre un spital din Los Angeles, în plină noapte, săptămâna trecută, din cauza unor simptome care au făcut-o să creadă că suferise un accident vascular cerebral.

Actriţa în vârstă de 31 de ani se afla cu soţul ei, Cash Warren, în vila lor din Los Angeles, în momentul în care a început să nu îşi mai simtă una dintre mâini, să aibă palpitaţii şi dureri de cap. Invitată în talk show-ul prezentat de Jimmy Kimmel, Jessica a spus că era îngrozită în acele momente. ”Am crezut că am suferit un accident vascular cerebral. Am crezut cu adevărat că asta se întâmpla. Era ora 02.30, m-am trezit şi mâna mea a început să amorţească. Mi-a amorţit toată mâna. Era moartă, nu am putut s-o mişc deloc. Tot braţul îmi amorţise, aveam frisoane reci în zona cefei şi a frunţii. Nu puteam să îmi mişc faţa”, a relatat actriţa. Cuprinsă de panică, Jessica a căutat pe internet informaţii despre acele simptome şi a descoperit că ele caracterizau accidentul vascular cerebral. L-a contactat pe singurul medic pe care ştia că putea să conteze la acea oră, pediatrul fiicelor sale. El i-a spus că este puţin prea tânără pentru asta. Totuşi, actriţa a fost transportată în acea noapte la un spital din apropiere, unde i-a fost făcută o tomografie, iar medicii au diagnosticat-o cu sindromul de canal carpian, o afecţiune relativ banală, care poate să provoace dureri, amorţeli şi înţepături la nivelul mâinilor şi al degetelor.

Jessica Alba, care a apărut în ”Sin City” în 2005, îşi va relua rolul din această peliculă în continuarea ”Sin City 2”.