Jessica Biel îşi schimbă numele

Luând o decizie deloc caracteristică marilor vedete de cinema, care se căsătoresc şi-şi păstrează numele, eventual adăugându-l şi pe cel al soţului, Jessica Biel a anunţat că renunţă complet la numele său, urmând să devină Jessica Timberlake. ”Da, am decis să-mi schimb numele. Desigur că numele meu profesional, de actriţă va fi acelaşi, dar în viaţa de zi cu zi mă voi numi Timberlake şi sună grozav. Am senzaţia că am câştigat la loteria numelor”, a declarat vedeta. Actriţa în vârstă de 30 de ani se declară extraordinar de fericită de perspectiva de a-şi petrece tot restul vieţii alături de Justin Timberlake. ”Este greu să găseşti în întreaga lume acea persoană unică... dar odată ce o găseşti, trebuie să o faci să devină a ta”, a mai declarat aceasta. Jessica Biel şi Justin Timberlake s-au căsătorit săptămâna trecută, în Italia, într-un cadru restrâns, alături de membri ai familiei şi de prieteni apropiaţi.