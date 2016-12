Jessica Lange, Tupac şi Orlando Bloom vor primi stele pe Bulevardul Faimei

Jessica Lange, Liam Neeson, Matthew McConaughey, Tupac, Orlando Bloom şi Katy Perry se numără printre artiştii care vor fi recompensaţi cu stele pe Bulevardul Faimei din Hollywood, în 2014. Numele vedetelor care vor fi recompensate cu câte o stea au fost date publicităţii de reprezentanţii Camerei de Comerţ din Hollywood, care onorează în această manieră, în fiecare an, personalităţile din cinematografie, televiziune, radio şi industria muzicală. Două dintre vedetele anunţate vor fi premiate postum: rapperul Tupac Shakur, care a murit în 1996, la vârsta de 25 de ani, şi actorul Phil Hartman, care a murit în 1998, la vârsta de 49 de ani. Din domeniul cinematografiei vor fi recompensaţi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame actorii Jessica Lange, Orlando Bloom, Ray Dolby, Sally Field, Jack H. Harris, Matthew McConaughey, Liam Neeson, Paul Mazursky şi Tom Sherak - fostul preşedinte al Academiei de film americane. Din domeniul televiziunii, actorii Dabney Coleman, Kaley Cuoco, Claire Danes, Giancarlo Esposito, Deidre Hall, Cheryl Hines, Don Mischer, Tavis Smiley şi Phil Hartman vor avea stele pe Walk of Fame, începând din 2014. Holland Dozier-Holland, Jeff Lynne, trupa mexicană Mana, Ray Parker Jr. Katy Perry, Rick Springfield şi Tupac Shakur sunt vedetele din industria muzicală care vor fi recompensate cu câte o stea pe Walk of Fame în 2014. Singurul reprezentant al industriei radiofonice care va primi o stea, anul viitor, este Renan Almendarez Coello.

Datele la care vor avea loc ceremoniile de dezvelire a stelelor nu au fost deocamdată anunţate. Personalităţile recompensate au la dispoziţie un interval de până la cinci ani, din momentul anunţului făcut de Camera de Comerţ din Los Angeles, pentru a stabili data la care va avea loc ceremonia.