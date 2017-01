Jessica Simpson, cea mai sexy mămică

Cântăreaţa Jessica Simpson a fost desemnată cea mai sexy mămică din lume, de casa de modă Victoria's Secret, care a prezentat, la San Francisco, ediţia din acest an a listei sale ”What Is Sexy?”. Jessica Simpson, care este mamă a unei fetiţe, Maxwell, de 2 ani, şi a unui băieţel, Ace Knute, de un an, este una dintre celebrităţile prezente pe această listă a Victoria's Secret. Topul ”Ce este sexy?” onorează cele mai atrăgătoare femei de la Hollywood, care sunt, totodată, o sursă de inspiraţie. Conform explicaţiilor casei Victoria's Secret, în acest an, conceptul care a stat la baza elaborării listei este ”Less is more”, în traducere „mai puţin este mai mult“.

Pe această listă apare şi Margot Robbie, care a fost desemnată Cea mai sexy actriţă. Amber Heard este, în opinia Victoria's Secret, celebritatea cu cele mai sexy picioare, în timp ce actriţa Jenna Dewan Tatum are cel mai sexy corp în bikini. Jessica Biel este vedeta cu cel mai sexy stil sportiv, în timp ce Zooey Deschanel este vedeta cu Cel mai sexy simţ al umorului. Actriţa Lily Collins are cel mai sexy păr, iar Jennifer Lawrence este vedeta cu cel mai sexy păr scurt, aranjat în stilul... „nu-mi pasă“. Cântăreaţa Taylor Swift are Cel mai sexy zâmbet, actriţa Emilia Clarke are Cele mai sexy buze, Emma Stone are Cei mai sexy ochi, iar Nina Dobrev a fost desemnată Cea mai sexy frumuseţe naturală.