Jessica Simpson este însărcinată

Cântăreaţa şi actriţa americană Jessica Simpson a confirmat faptul că este însărcinată şi că va deveni mamă pentru prima dată în 2012, printr-un mesaj pe care l-a postat luni pe site-ul ei oficial. ”Este adevărat! Voi fi mămică!”, a scris artista americană, care a postat pe site-ul ei şi o fotografie care o arată pozând într-un costum de Halloween. În ultima vreme, suspiciunea că vedeta este însărcinată a devenit tot mai evidentă, din cauza proporţiilor pe care aceasta le-a luat. O serie de medici invitaţi să comenteze asupra unor fotografii făcute în ultima vreme, au indicat că Jessica Simpson ar fi fost gravidă în şase luni.

Jessica Simpson, în vârstă de 31 de ani, este logodită cu fostul jucător profesionist de fotbal american Eric Johnson, de 32 de ani, cu care are o relaţie din mai 2010. Acesta va fi primul copil al cuplului. Jessica Simpson şi Eric Johnson, care se vor căsători luna viitoare, în Hawaii, au confirmat că bebeluşul va fi o fetiţă. Eric Johnson s-a despărţit în octombrie 2009 de soţia lui, Keri, după un mariaj de cinci ani, fără a avea copii.

Jessica Simpson a devenit celebră la vârsta de 19 de ani, odată cu apariţia albumului ei de debut, intitulat ”Sweet Kisses”, lansat în 1999. S-a căsătorit cu Nick Lachey, solistul grupului 98 Degrees, în 2002, iar cei doi au fost vedetele reality show-ului ”Newlyweds: Nick and Jessica”. Însă emisiunea nu le-a purtat deloc noroc iar Jessica Simpson şi Nick Lachey au divorţat în 2006. Jessica Simpson, care a apărut şi în filme precum ”Dukes of Hazzard”, a avut apoi câteva relaţii cu o serie de bărbaţi celebri, precum jucătorul de fotbal american Tony Romo şi solistul trupei Smashing Pumpkins, Billy Corgan. În ultima vreme, aceasta nu a fost deloc activă în cariera muzicală, dar a lansat brandul Jessica Simpson Collection, ce produce articole vestimentare, poşete şi pantofi. Din anul 2007, linia ei vestimentară a obţinut venituri de 750 de milioane de dolari în anul 2010 şi va depăşi pragul de un miliard de dolari în acest an.