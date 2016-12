Jessie J a făcut super-show la Mamaia

Una din cele mai iubite cântăreţe britanice din ultimul an, Jessie J, a cântat, sâmbătă seară, pe plaja H2O din Mamaia, într-unul dintre cele mai aşteptate concerte ale anului în România. Peste 20.000 de spectatori, atât turişti, cât şi constănţeni, s-au bucurat de un show exploziv, la care intrarea a fost liberă. Numeroşii fani veniţi din toată ţara s-au înghesuit să o vadă pe interpreta hitului „Price Tag”, care a cucerit topurile muzicale din întreaga lume, în 2011.

FĂRĂ DECLARAŢII, LA AEROPORT Jessie J a aterizat, sâmbătă, la ora 18.00, cu un avion privat pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu. Membrii staff-ului ei şi organizatorii evenimentului au făcut tot posibilul să o ferească de... ochii presei, oprind microbuzul în care a urcat artista chiar la ieşirea din terminalul aeroportului şi refuzând să facă vreo declaraţie.

Traficul rutier extrem de aglomerat, de la orele serii, din Mamaia, anunţa, practic, „invazia” miilor de admiratori ai cântăreţei, din zona plajei H2O, unde a fost amplasată scena concertului. Baloanele, brăţările fosforescente şi luminile telefoanelor au „colorat” atmosfera, iar mâinile ridicate în aer ale numeroşilor fani au alcătuit un peisaj demn de un concert al unui adevărat star internaţional.

CONCERT INTERACTIV Jessie J şi-a făcut apariţia în faţa publicului după ora 21.30 şi a cântat fără întrerupere, timp de mai bine de un ceas, toate hiturile care au consacrat-o, precum „Do it Like a Dude”, „Who’s Laughing Now”, „Nobody’s Perfect”, „Price Tag”, „Who You Are?”, „Laserlights”, şi „Rainbow”, dar şi câteva cover-uri. Între piese, cântăreaţa britanică a purtat conversaţii cu publicul, adresând întrebări sau invitându-i pe fani la... exerciţii muzicale, dornică să ştie că toţi cei prezenţi se distrează la maximum. Jessie J le-a mărturisit, totodată, fanilor români că a terminat de scris prima ei carte, pe care o va publica în curând.

Înainte de a părăsi scena, Jessie J a cântat hit-ul „Domino”, „acompaniată” de un spectaculos foc de artificii.

Jessie J, pe numele său adevărat Jessie Cornish, este considerată una dintre cele mai talentate cântăreţe britanice, după lansarea hitului „Do It Like a Dude”, de la sfârşitul anului 2010, melodie cu care a ajuns pe locul al doilea în topurile din Marea Britanie. Au urmat albumul de debut „Who You Are” şi încă cinci single-uri de succes, printre care „Price Tag” şi „Domino”, astfel că Jessie J a ajuns prima solistă britanică cu şase piese de pe acelaşi disc în Top 10.