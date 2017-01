Jewel redevine femeie liberă

După o convieţuire de 16 ani, povestea de dragoste dintre cântăreaţa americană Jewel şi Ty Murray a ajuns la sfârşit, iar cei doi au decis să divorţeze. Vestea a fost anunţată de cântăreaţă, pe site-ul său oficial. ”Dragă lume. Este extrem de ciudat să scriu aceste cuvinte, mai ales că subiectul acestui topic este personal. Dar adevărul este că mi-am trăit viaţa în faţa publicului de când aveam 19 ani. Şi, deşi este intimidant să-ţi trăieşti astfel viaţa, este şi un privilegiu să fac o existenţă din cuvintele, gândurile şi sentimentele mele. Ty şi cu mine am încercat mereu să trăim în cel mai autentic mod şi am vrut ca despărţirea noastră ca soţ şi soţie să fie mai puţin lipsită de iubire, aşa cum am fost aduşi împreună. De ceva timp am avut ceva probleme. Permiteţi-vă timpul şi spaţiul ca să redefeniţi ce sunteţi unul pentru celălalt, cu dragoste şi nu cu răutate”, a scris vedeta. Jewel, de 40 de ani, s-a căsătorit cu cowboy-ul profesionist de rodeo, în Bahamas, pe 7 august 2008, după o relaţie de zece ani. Au împreună un fiu, Kase, de 3 ani. În viitorul apropiat, Jewel va fi foarte ocupată să celebreze 20 de ani de la debut.

Necazurile în dragoste nu ţin, însă, o viaţă. După despărţire vine, de cele mai multe ori, şi o nouă şansă. Acest lucru pare acum să se întâmple cu Courteney Cox şi David Arquette. Actorul canadian a decis să se logodească cu iubita lui, Christina McLarty. Anunţul a venit, însă, suspect de repede după ce fosta sa soţie, Courteney Cox, şi-a anunţat logodna cu rockerul Johnny McDaid, membru al trupei Snow Patrol. David Arquette şi Christina McLarty au devenit părinţi în urmă cu două luni. Cei doi formează un cuplu din 2011 şi pe 28 aprilie a venit pe lume fiul lor, Charlie West.