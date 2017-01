Jewel s-a măritat!

Deşi nu a existat nicio logodnă, iar pînă de curînd declara că nu vrea să se mărite, cîntăreaţa de 34 de ani a făcut pasul cel mare. Jewel s-a căsătorit cu partenerul său de viaţă de lungă durată, Ty Murray, campion la rodeo. Ceremonia a avut loc în Bahamas, în cadru restrîns. ”Ea a purtat o rochie de nuntă tradiţională, în timp ce Ty a îmbrăcat blugi, cămaşă albă şi o pălărie de cowboy. Cuplul este foarte fericit şi aşteaptă să se bucure de luna de miere”, a dezvăluit un apropiat al proaspeţilor căsătoriţi.

Nunta a luat prin surprindere pe toată lumea, întrucît anul trecut, cei doi anunţau că nu se grăbesc spre altar. ”Nu ştim dacă este momentul acum. Ne-am văzut prietenii căsătorindu-se şi divorţînd. Poate dacă am avea copii... Nu sîntem siguri dacă îi vrem încă, dar avem deja ceva special”, mărturisea interpreta, în urmă cu un an. Soţul vedetei, ce a prezentat propriu său show, numit Ty Murray\'s Celebrity Bull-Riding Challenge se ocupă în prezent de ferma cuplului din Stephenville, Texas. Şi, din moment ce nu mai are gîndul la rodeo, lui Ty îi rămîne timp să mai apară şi în videoclipuri, cum a fost cel a iubitei sale, intitulat ”I do”. Să sperăm că cei zece ani petrecuţi deja împreună le-au fost de ajuns să se cunoască şi că noul statut, precum şi celebritatea, nu le vor strica relaţia.