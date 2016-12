"Jihadistul John" se simţea hărţuit de MI5 şi avea gânduri sinucigaşe

Mohammed Emwazi, un britanic născut în Kuwait identificat drept "Jihadistul John", ştia că serviciile de securitate îl supraveghează şi se considera "condamnat la moarte", ceea ce îl făcea să se gândească la sinucidere, potrivit unor e-mailuri trimise unui jurnalist al publicaţiei Mail on Sunday. E-mailurile au fost trimise înainte ca Emwazi să părăsească Marea Britanie pentru a se alătura Statului Islamic în Siria. La momentul respectiv, el pretindea că este o victimă nevinovată a persecuţiilor MI5 (serviciile de informaţii interne din Marea Britanie) şi că hărţuirea l-a afectat atât de puternic încât se gândeşte la sinucidere, potrivit e-mailurilor trimise editorului Robert Verkaik în decembrie 2010 şi în 2011, care oferă o perspectivă remarcabilă asupra stării sale la momentul la care era deja profund implicat în extremism. Unele dintre ele se apropie de paranoia, cu plângeri frecvente că fiecare mişcare a sa este supravegheată de ofiţerii serviciilor de informaţii. Cu câteva luni înainte de a-l contacta pentru prima dată pe Verkaik, Emwazi a fost oprit pe aeroportul Heathrow şi împiedicat să zboare către Kuwait, unde s-a născut. El pretinde că a fost interogat de un ofiţer agresiv care l-a împins la perete, l-a tras de barbă şi l-a strangulat. Ulterior, el s-a adresat Comisiei independente pentru plângeri împotriva poliţiei. Într-unul dintre e-mailuri, el povesteşte cum, după ce şi-a pus în vânzare laptopul pe un site, s-a întâlnit cu o persoană care i-a spus pe nume, deşi el nu îşi folosise numele real. "Am fost şocat şi m-am oprit timp de câteva secunde în timp ce se el se îndepărta ... am ştiut că erau ei!!! Uneori mă simt ca şi cum aş fi condamnat la moarte, nu îmi este teamă că mă vor ucide ei. Ci, mai degrabă, îmi este teamă că într-o zi voi lua cât de multe pastile voi putea ca să dorm pentru totdeauna! Vreau doar să scap de aceste persoane!!!", scria el.