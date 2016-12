„Jihadul“ Antifraudei, o exagerare

Din peste un milion de firme verificate de ANAF în acest an, doar 232 au fost scoase pe tușă, iar dintre ele, 150 meritau cu vârf și îndesat să le fie suspendată activitatea, a declarat ieri premierul Victor Ponta. „La ceilalți vreau să nu existe abuzuri și aștept să văd modificarea pe care am discutat-o cu Fiscul și cu Ministerul Justiției, ca până în 300 lei diferență între casă și registru să nu luăm din prima măsura cea mai dură, adică suspendarea, ci să dăm doar amendă“, a spus premierul. El a precizat că va susține în continuare acțiunile ANAF, deoarece combaterea evaziunii fiscale este necesară - „Evaziunea este un fenomen care trebuie combătut și la nivelul de sus, iar asta facem. Avem încasări suplimentare de un miliard de euro, și nu de la buticuri am adus banii ăștia. Important este ca în campania Antifraudei să nu existe abuzuri. Oricum, comentariile că ar fi o prigoană generală asupra firmelor sunt o exagerare. Efectele sunt vizibile - în primele trei luni, numărul caselor de marcat a crescut cu 25%“.