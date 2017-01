Jim Carrey împlinește 55 de ani

Admirator nedisimulat al actorului de comedie Jerry Lewis (90 de ani), Jim Carrey îl imită pe acesta exagerându-i ticurile și schimonoselile în gaguri cel mai adesea grobiene, chiar scabroase lăsând impresia unei marionete, potrivit ''Dicționar de Cinema'' (1997), fiind înzestrat cu o incredibilă capacitate de a-și contorsiona chipul și trupul.

Actorul Jim Carrey s-a născut în Newmarket, Ontario, Canada, la 17 ianuarie 1962, și a fost cel de-al patrulea copil al soților Percy și Kathleen Carrey. A fost întotdeauna un solitar, în perioada cursurilor primare reușind cu greu să-și facă prieteni. Una dintre marile pasiuni, la care nu a renunțat nici în momentul în care a devenit actor celebru, a fost desenul. A constatat, mai târziu, că prin grimasele și gagurile sale a reușit să atragă atât simpatia colegilor cât și pe cea a profesorilor. A fost momentul în care a decis să-și perfecționeze gesturile, petrecând ore în șir în fața oglinzii.

În perioada adolescenței a susținut un moment comic pe scena unui club din Toronto. Spre disperarea tânărului, momentul a fost un eșec total, care l-a determinat pentru o perioadă să nu mai apară sub lumina reflectoarelor. Încurajat de tatăl său, Jim a urcat pe scenă, eforturile și talentul său fiindu-i răsplătite printr-un incredibil succes la public. În perioada imediat următoare a plecat să-și încerce norocul la Los Angeles. Veniturile i-au crescut substanțial, în scurt timp, reușind să-și aducă și părinții în L.A.

Jim Carrey a devenit celebru datorită rolurilor din filmele "Once Bitten" (1985), "Peggy Sue Got Married" (1986), "Ace Ventura — Pet Detective" (1994), "Dumb and Dumber To" (1994), "The Mask" (1994) ori "Batman Forever" (1995).

Pentru pelicula "The Cable Guy" (1996) a devenit primul actor de la Hollywood plătit cu 20 de milioane de dolari. Au urmat filmele "Liar Liar" (1997), "The Truman Show" (1998) — pentru care a primit în 1999 premiul Golden Globe pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-o dramă; "Man on the Moon" (1999) — pentru care a primit în 2000 premiul Golden Globe pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-o comedie ori musical potrivit imdb.com.

Joacă în 2000, în pelicula "Me, Myself & Irene", dar și în comedia "How the Grinch Stole Christmas" pentru care a fost nominalizat la Saturn Awards, decernate în fiecare an de către organizația Academy of Science Fiction, Fantasy, and Horror Films.

În perioada următoare a evoluat în filmele "The Majestic" (2001), "Bruce Almighty" (2003), "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004) — pentru care a fost nominalizat în 2005 la Premiile BAFTA pentru cea mai bună interpretare în rol principal, "Fun With Dick and Jane" (2005), în care a jucat alături de actrița Tea Leoni.

În 2008, comedia "Yes Man", avându-l ca protagonist, s-a plasat pe primul loc în box-office-ul nord-american, cu încasări de 18,2 milioane de dolari.

Jim Carrey joacă, în 2009, patru roluri diferite în pelicula "A Christmas Carol", după o poveste a scriitorului Charles Dickens. Un bătrân avar se întâlnește cu fantomele Crăciunului Trecut, Prezentului și Viitorului apropiat, pentru a-l ajuta să reînvie bunătatea din inima lui rece. Fantomele îi amintesc faptul că s-a obișnuit să fie un om morocănos, dar și cu consecințele refuzului de a se strădui să devină un om mai bun. În apropierea Crăciunului, cea mai veselă zi a anului, își dă seama de contrastele personalității sale.

În 2011, Jim Carrey este domnul Popper în comedia "Mr. Popper's Penguins", întruchipând un om de afaceri imatur, atunci când vine vorba de lucrurile importante din viață, până când moștenește șase pinguini. Aceștia transformă apartamentul său într-un paradis de iarnă cu zăpadă și viața sa ia o turnură neașteptată.

Filmul "The Bad Batch" din 2016, în regia Anei Lily Amirpou, în care a jucat alături de Keanu Reeves, Jason Momoa, a primit premiul special al juriului Festivalului de film de la Veneția.

Actorul a fost căsătorit de două ori și are un copil.