Jim Morrison, reabilitat de justiţia americană

Legendarul şi carismaticul lider al trupei The Doors, Jim Morrison, decedat la Paris, în anul 1971, a fost reabilitat postum de un tribunal din Florida, în cazul acuzaţiei de acte de exhibiţionism săvârşite în timpul unuia dintre concertele sale celebre. Această reabilitare postumă a fost decisă în unanimitate de cei patru membri ai Comitetului de Graţiere din statul american Florida, la iniţiativa guvernatorului Charlie Crist, un republican devenit ulterior independent. Celebrul solist al trupei The Doors a fost acuzat, în statul său natal, în 1969, de indecenţă, exhibiţionism, ultraj împotriva bunelor maniere, cu ocazia unui concert susţinut pe data de 1 martie în acel an, la Dinner Key Auditorium din Miami.

Guvernatorul Charlie Crist a explicat într-un comunicat că Jim Morrison are dreptul de a fi considerat nevinovat, deoarece a decedat înainte ca apelul său, pe care îl făcuse după ce a fost condamnat, să fie judecat. “Atunci când moartea împiedică acuzatul să facă apel, condamnarea este declarată nulă. În acest caz, vinovat sau nevinovat, dreptatea este în mâinile lui Dumnezeu, nu într-ale noastre. Din acest motiv, le-am cerut colegilor mei să îl reabiliteze pe Jim Morrison”, a declarat guvernatorul statului Florida. Aflat într-o stare pronunţată de ebrietate în acea seară, Jim Morrison a fost acuzat că şi-a exhibat penisul în faţa spectatorilor, în ciuda unor mărturii divergente şi a faptului că nicio fotografie realizată în timpul concertului nu confirmă această acuzaţie. “Morrison a apărut masturbându-se în faţa publicului, strigând obscenităţi şi dezbrăcându-se”, scria cotidianul “Miami Herald” a doua zi după acel concert la care biletele au fost epuizate. Arestat patru zile mai târziu, cântăreţul a negat toate acuzaţiile, mai puţin pe cea de injurii adresate publicului. În cursul procesului, câţiva martori au afirmat că au văzut faptele pentru care el a fost judecat. Însă, mulţi alţii au declarat că au asistat la concert fără să vadă nimic din acele lucruri, a explicat guvernatorul statului Florida.

James Douglas Morrison a fost condamnat într-o primă instanţă la şase luni de muncă în folosul comunităţii, însă a făcut apel la această sentinţă, după care a plecat la Paris, unde a şi murit, de altfel, în iulie 1971, la vârsta de 27 de ani. Pe data de 8 decembrie, Jim Morrison ar fi împlinit 67 de ani.