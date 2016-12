Jimmy Carter, la American Corner Constanţa

Centrul American Corner Constanţa invită joi, 22 octombrie 2009, ora 14.00, pe toţi cei interesaţi de istoria Statelor Unite ale Americii, la o activitate cu tema “Jimmy Carter - the 39th President of the United States”. Moderatorul evenimentului va fi profesor colaborator Adelina Vartolomei, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Ovidius Constanţa, şi va oferi participanţilor mai multe informaţii despre fostul preşedinte american. Prezentarea va fi urmată de vizionarea filmului “Jimmy Carter”. La eveniment sînt aşteptaţi elevi de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, însoţiţi de profesor Ecaterina Patrichi şi profesor Simona Roşu. “La sfîrşitul activităţii, toţi participanţii vor primi, din partea coordonatorului centrului American Corner, o serie de citate celebre ale fostului preşedinte american, diplome de participare, cît şi materiale informative despre Statele Unite ale Americii”, a declarat Claudia Baicu, coordonator American Corner Constanţa.