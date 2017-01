Jiul Petroşani plăteşte datoriile către stat cu banii din drepturile de televizare

Finanaţatorul grupării Jiul Petroşani, Alin Simota, a declarat, ieri, că este de acord ca Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara să reţină banii din drepturile de televizare în contul datoriei pe care clubul hunedorean o are către bugetul statului. Astfel, Simota a acceptat propunerea directorului general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara, Lucian Heiuş, care spusese că va înainta o adresă oficială Ligi Profesioniste de Fotbal prin care va cere recuperarea datoriilor pe care Jiul le are la stat. “Are acceptul nostru să ridice banii din drepturile de televizare, nu ne opunem pentru că suntem conştienţi de faptul că trebuie să achităm acei bani”, a declarat patronul echipei petroşenene. Lucian Heiuş a afirmat că Jiul este dator la bugetul statului cu suma de 1,6 milioane de lei şi că a statul a reuşit să recupereze într-un an şi jumătate doar 700.00 de lei de la Jiul. “Vom înainta o adresă oficială la Liga Profesionistă de Fotbal prin care vom cere că banii care i se cuvin clubului Jiul din drepturile de televizare să fie viraţi în contul fiscului”, a spus Lucian Heiuş.