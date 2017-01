J.K. Rowling a scris o carte de poveşti exclusivistă

Scriitoarea britanică a anunţat joi că a scris o nouă carte intitulată “The Tales of Beedle the Bard” din care vor apărea doar şapte exemplare. Unul dintre acestea ar urma să fie scos la licitaţie în scopuri caritative. Cele şapte volume ale sînt scrise de mînă şi ilustrate de autoare, cu coperte din piele şi ornamente din pietre semipreţioase sau argint. Noua carte, care conţine cinci poveşti, dintre care una, “Povestea celor trei fraţi” este integrată în ultimul volum din Harry Potter, “este o manieră formidabilă de a spune la revedere”, a povestit J.K. Rowling. În ultimul volum al seriei, “Harry Potter and the Deathly Hallows”, apărut în luna iulie, magicianul Albus Dumbledore îi dă lui Hermione Granger volumul de poveşti magice “The Tales of Beedle the Bard”, care conţine indicii cruciale pentru a-l ajuta pe Harry Potter să-şi învingă duşmanul, Lord Voldemort.

Casa Sotheby\'s a precizat că va scoate cartea la licitaţie la data de 13 decembrie la Londra şi speră să obţină între 30.000 şi 50.000 de lire sterline (43.128 - 71.880 de euro). Banii vor merge la fundaţia autoarei, The Children\'s Voice, care se ocupă de copiii plasaţi în instituţii, în special în Europa de Est.

Pe de altă parte, J. K. Rowling şi studiourile Warner Bros. l-au dat în judecată pe editorul american al unei enciclopedii catalogate drept “neoficială”, care se bazează pe seria Harry Potter, pe motiv că lucrarea încalcă drepturile de autor. Scriitoarea şi studiourile Warner Bros. susţin că această enciclopedie încalcă drepturile de autor şi că cel care a realizat-o încearcă să cîştige bani profitînd de succesul unei mărci. Cartea de 400 de pagini, intitulată “The Harry Potter Lexicon”, care va fi lansată în SUA de editura RDR Books pe 28 noiembrie, face referiri nepotrivite la personajele şi universul seriei. În schimb, RDR Books arată că autorul cărţii, Steve Vander Ark, s-a inspirat pentru conceperea acestei cărţi din textele postate pe site-ul de internet www.hp-lexicon.org, care a avut 25 de milioane de vizitatori şi a fost catalogat chiar de J.K. Rowling drept un “site grozav”. Însă într-o declaraţie emisă miercuri, J.K. Rowling a declarat că, deşi îi plac site-urile de Internet ale fanilor lui Harry Potter, speră ca ea să fie cea care va scrie “enciclopedia definitorie Harry Potter”, care va cuprinde toate materialele pe care nu le-a utilizat în romanele sale. Scriitoarea a adăugat că banii rezultaţi din comercializarea acestei enciclopedii vor reveni unor asociaţii de caritate.